Женщина получила травмы после наезда автомобиля в Карелии – момент дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в четверг в Петрозаводске, попал в объектив уличной камеры наблюдения. По предварительной информации, виновник аварии проигнорировал запрещающий сигнал светофора.

Камера наблюдения запечатлела дорожный инцидент, произошедший в четверг, 25 апреля, на пересечении улицы Мерецкова и проспекта Александра Невского в Петрозаводске.По предварительным данным, водитель автомобиля "Жигули" выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора.Он увернулся от поворачивавшей легковушки, после чего потерял контроль над своим транспортным средством, и снес женщину, стоявшую на краю тротуара в ожидании включения зеленого света для пешеходов.Известно, что пострадавшей потребовалась медицинская помощь, точных сведений о характере и степени тяжести полученных травм пока не поступало.