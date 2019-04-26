Глава комитета парламента Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк рассказал, что средняя стоимость одного дня отдыха на полуострове в этом сезоне составит 2,8 тысячи рублей на человека. С

Глава комитета парламента Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк рассказал, что средняя стоимость одного дня отдыха на полуострове в этом сезоне составит 2,8 тысячи рублей на человека. Сумма варьируется в зависимости от категории номера, питания и наличия дополнительных услуг, передает РИА Новости.Крым – популярнейший курорт России. По объему ранних бронирований авиабилетов на лето текущего года он лидирует среди всех прочих российских направлений. В сравнении с прошлым годом объем бронирований вырос на 37 процентов. Всего на рейсы до Крыма приходится 21 процент от всех бронирований по России.