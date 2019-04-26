В связи с решением Москвы предоставлять жителям ДНР и ЛНР гражданство России в упрощенном порядке Украина потребовала созвать экстренное заседание Совбеза ООН.

В связи с решением Москвы предоставлять жителям ДНР и ЛНР гражданство России в упрощенном порядке Украина потребовала созвать экстренное заседание Совбеза ООН.Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил во время своего выступления на Совбезе, что указ о гражданстве "ни к чему не приурочен", сообщает телеканал "Россия 24". "Процесс разработки и принятия данного указа осуществлялся транспарентно и начался далеко не вчера", — отметил он.Принятие такого решения не является сигналом ни для кого, подчеркнул Небензя. Выдача паспортов РФ не угрожает миру и безопасности, и никаких нарушений минских соглашений не произошло. Дипломат сообщил, что упрощенное получение гражданства – помощь для жителей Донбасса, которые, как ранее говорил Владимир Путин, лишены гражданских прав.Кремль надеется, что новая власть Украины не только изменит риторику власти предыдущей относительно проблемы Донбасса, но и предпримет "реальные шаги для выполнения минских соглашений и учтет интересы своих граждан, проживающих на юго-востоке", заявил Небензя.