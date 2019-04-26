Размещение американского стратегического вооружения на территории неядерных стран – это прямое нарушение ДНЯО, то есть Договора о нераспространении ядерного оружия, заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

Размещение американского стратегического вооружения на территории неядерных стран – это прямое нарушение ДНЯО, то есть Договора о нераспространении ядерного оружия, заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.Единственное решение этой проблемы – немедленный вывоз всего ядерного оружия обратно в США и ликвидация всей инфраструктуры, которая позволяет быстро развернуть стратегические комплексы заново, уверен дипломат. Кроме того, необходим запрет на проведение учений, связанных с применением ядерного оружия, пишет агентство "Интерфакс" со ссылкой на Рябко.В этой связи Штаты не имеют права предъявлять претензии другим странам, будто те тестируют атомное оружие. Так как США сами отказались ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрете на ядерные испытания.Вместе с тем, уверен Сергей Рябко, Штаты рассматривают Европу в качестве вероятного поля боя, где будет применено ядерное оружие. Об этом говорит тот факт, что США планируют разместить в ЕС боеголовки небольшой мощности и высокой точности, которые понижают порог применения ядерного оружия и повышают шанс начала глобального военного конфликта с катастрофическими последствиями.Неудивительно, что Соединенные Штаты так и не отреагировали на предложение России сделать совместное заявление о недопущении ядерной войны, подытожил дипломат.