Переход на стандарты НАТО в кратчайшие сроки и обещание не отдать ни метра земли врагу. Такие тезисы содержатся в военной доктрине Владимира Зеленского, рассказал журналу Новое время Иван Апаршин, советник по обороне недавно избранного президента Украины.

Переход на стандарты НАТО в кратчайшие сроки и обещание "не отдать ни метра земли врагу". Такие тезисы содержатся в военной доктрине Владимира Зеленского, рассказал журналу "Новое время" Иван Апаршин, советник по обороне недавно избранного президента Украины.Также доктрина предполагает разделение должностей начальника Генерального штаба ВСУ и Главнокомандующего. Уточняется, что Генштаб займется планированием обороны на стратегическом уровне, командование видов и родов войск будет отвечать за подготовку подразделений, а объединенный оперативный штаб – за применение вооруженных сил.Костяк ВСУ должны составить хорошо мотивированные профессионалы, которых в случае необходимости поддержат резервисты.