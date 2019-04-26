глава Сельхознадзора Южной Осетии сообщил, что в приграничных с Грузией селах Карзаман и Синагур Дзауского района, а также в Знаурском районе республики приходится бороться с мраморным клопом. Есть подозрения, что данная эпидемиологическая угроза исходит от биолаборатории США под Тбилиси.

Необходимо срочно принять меры для борьбы с угрозами, исходящими от биолаборатории США под Тбилиси. Об этом заявили глава Южной Осетии Анатолий Бибилов и замсекретаря Совбеза России Рашид Нургалиев.По их сведениям, вопрос о санитарных и эпидемиологических угрозах сейчас стоит очень остро.Так, глава Сельхознадзора Южной Осетии Алан Маргиев сообщил, что в приграничных с Грузией селах Карзаман и Синагур Дзауского района, а также в Знаурском районе республики приходится бороться с мраморным клопом.Маргиев отметил, что "его распространение носит не массовый характер", но "есть опасения распространения клопа после потепления.Он также добавил, что уже обратился в Россельхознадзор с просьбой о предоставлении партии феромонных ловушек, передает РИА Новости.Нургалиев, со своей стороны, сообщил, что ведомство изучило эту проблему и не исключает, что "это может быть какой-то штамм, принесенный лабораторией Лугара" – "разновидности распространения различных вирусов".По его словам, "это элемент национальной безопасности", и для борьбы с ним необходимо принять соответствующие меры.Нургалиев напомнил, что Россия неоднократно выражала тревогу по поводу деятельности Пентагона "по размещению своих медико-биологических лабораторий в непосредственной близости от российских границ".В частности, в 2015 году МИД России упоминал в этой связи так называемый "Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Лугара". Он расположен в пригороде Тбилиси.Под его крышей расположилось медицинское исследовательское подразделение сухопутных войск США.В России считают, что власти США и Грузии пытаются скрыть истинное содержание и направленность деятельности воинского подразделения американской армии, которое изучает особо опасные инфекционные болезни.Грузия, со своей стороны, называет такие опасения напрасными и заявляет, что лаборатория занимается исключительно научными изысканиями, пишут " 33Live.RuЭкономика".МИД РФ намерен запросить официальные разъяснения США о деятельности лаборатории в Грузии, в которой могли проводить опыты над людьми со смертельным исходом.