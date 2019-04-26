Стас Садальский рассказал о последних днях жизни известной советской
актрисы Аллы Ларионовой. Артистка скончалась 25 апреля 2000 года от обширного
инфаркта.
Стас Садальский рассказал о последних днях жизни известной советской
актрисы Аллы Ларионовой. Артистка скончалась 25 апреля 2000 года от обширного
инфаркта.
разместил пост памяти актрисы в Instagram. Популярный актер
напомнил подписчикам, что тело Аллы Ларионовой обнаружили спасатели, выломав
дверь в ее квартиру. Позже установили, что причиной смерти актрисы стал
обширный инфаркт. Ларионовой было 69 лет.
Актер рассказал об инциденте, который произошел незадолго до
трагической кончины артистки. Ларионова потеряла сознание в самолете, по дороге
на гастроли. Ее положили в проходе, Нонна Мордюкова дала свой нитроглицерин, а
Валентина Титова предложила помочь снять парик, чтобы стало легче дышать.
"На что Алла сказала: – Никогда! Умирать, так в парике.
Она и умерла с сеточкой на волосах и в бигуди – дочь Алена, приехавшая со
спасателями, сняла с нее четыре штуки…", – написал
По мнению актера, проблемы со здоровьем у Аллы Ларионовой
начались после автомобильной аварии. За рулем машины в тот роковой день был
знаменитый артист Георгий Юматов. В результате ДТП у Ларионовой было повреждено
лицо. Как вспоминает Стас Садальский, пластическая операция почти не помогла, и
актрису перестали приглашать сниматься в кино. Ларионова выживала на скромную
пенсию, отказавшись от помощи своих коллег по цеху.
рассказал, что в 1953 году, на фестивалях в
Каннах и в Венеции, газеты писали о Ларионовой, как о "русском чуде".
Ее мечтал снимать сам Чарли Чаплин – однако советские чиновники заявили ему,
что Алла Ларионова очень занята.