Стас Садальский рассказал о последних днях жизни известной советской актрисы Аллы Ларионовой. Артистка скончалась 25 апреля 2000 года от обширного инфаркта.

Стас Садальский рассказал о последних днях жизни известной советскойактрисы Аллы Ларионовой. Артистка скончалась 25 апреля 2000 года от обширногоинфаркта.разместил пост памяти актрисы в Instagram. Популярный актернапомнил подписчикам, что тело Аллы Ларионовой обнаружили спасатели, выломавдверь в ее квартиру. Позже установили, что причиной смерти актрисы сталобширный инфаркт. Ларионовой было 69 лет.Актер рассказал об инциденте, который произошел незадолго дотрагической кончины артистки. Ларионова потеряла сознание в самолете, по дорогена гастроли. Ее положили в проходе, Нонна Мордюкова дала свой нитроглицерин, аВалентина Титова предложила помочь снять парик, чтобы стало легче дышать."На что Алла сказала: – Никогда! Умирать, так в парике.Она и умерла с сеточкой на волосах и в бигуди – дочь Алена, приехавшая соспасателями, сняла с нее четыре штуки…", – написалПо мнению актера, проблемы со здоровьем у Аллы Ларионовойначались после автомобильной аварии. За рулем машины в тот роковой день былзнаменитый артист Георгий Юматов. В результате ДТП у Ларионовой было поврежденолицо. Как вспоминает Стас Садальский, пластическая операция почти не помогла, иактрису перестали приглашать сниматься в кино. Ларионова выживала на скромнуюпенсию, отказавшись от помощи своих коллег по цеху.рассказал, что в 1953 году, на фестивалях вКаннах и в Венеции, газеты писали о Ларионовой, как о "русском чуде".Ее мечтал снимать сам Чарли Чаплин – однако советские чиновники заявили ему,что Алла Ларионова очень занята.