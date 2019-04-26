У Александры Стриженовой серьезные проблемы. Журналисты разыскали настоящих родителей девочки, которую недавно родила женщина.

У Александры Стриженовой серьезные проблемы. Журналисты разыскали настоящих родителей девочки, которую недавно родила женщина.18 апреля у Александры Стриженовой родилась дочь. Внучка легендарного актера Олега Стриженова назвала девочку Мией. Об этом стало известно после того, как она на своей официальной страничке в социальной сети Instagram опубликовала крупным планом свидетельство о рождении ребенка. Интересно, что она дала малышке фамилию Стриженова, а отчество – Александровна.Вот только семья Жуковских утверждает, что это их ребенок. Якобы они оформили контракт с Александрой Стриженовой на суррогатное материнство. "Мы захотели иметь детей. Отталкиваясь от опыта многих звезд, решили воспользоваться суррогатным материнством, и нашли Александру. Нам было важно, чтобы у женщины были хорошие гены, кроме того, Галя – большая поклонница Олега Александровича", – цитирует Вячеслава Жуковского .По словам пары, на всем протяжении беременности Александра Стриженова вела себя прекрасно: рассказывала о самочувствии, советовалась с будущими родителями, обращалась за помощью. Однако под конец женщина стала грубить Жуковским и даже могла не отвечать на звонки. Более того, она даже не пригласила их на выписку."Каково же было наше удивление, когда мы узнали, что она не только родила, но и выписалась сама. А затем опубликовала фото, где видно имя и другое отчество нашей дочери", – возмутилась Галина Жуковская, ведь, согласно условиям договора, должна была передать им ребенка сразу после рождения.Супруги желают мирно разрешить конфликт, однако если этого не случится, готовы идти в суд, они уже собрали все необходимые документы. Жуковские не боятся, что Александра Стриженова попытается вывезти девочку из страны. "Я ее из-под земли достану, если нужно будет", – заявил мужчина.