С момента смерти певицы минуло 40 дней. Считается, что до этого ее душа оставалась на земле, посещала места, которые были дороги при жизни. На 40-й же день, согласно православным представлениям, умерший предстает перед Богом, определяется место его пребывания до Страшного суда. Дизайнер Аника Керимова не сомневается: подруга теперь в раю, где нет ни болезней, ни долгов, ни горя.

С момента смерти певицы минуло 40 дней. Считается, что до этого ее душа оставалась на земле, посещала места, которые были дороги при жизни. На 40-й же день, согласно православным представлениям, умерший предстает перед Богом, определяется место его пребывания до Страшного суда. Дизайнер Аника Керимова не сомневается: подруга теперь в раю, где нет ни болезней, ни долгов, ни горя.Аника Керимова тесно общалась с Юлией Началовой в последние месяцы. Звездный модельер регулярно одевала исполнительницу: на съемках шоу "Один в один" певица блистала исключительно в ее нарядах."Юлечка – замечательный, добрейшей души человек, – рассказала Аника "Дни.ру". – Таких очень мало в нашей жизни. Открытая, искренняя, светлая. Когда приходила в Дом моды, заряжала всех позитивом и прекрасным настроением. Я до сих пор не верю, что так произошло. Она очень любила жизнь и не собиралась умирать".По словам Аники, незадолго до смерти Юлии стало очевидно, что у той целый букет серьезных болезней, причиняющих немало страданий. И все же Началова не унывала и не показывала вида, что ей плохо."Конечно, были проблемы со здоровьем, – продолжила Керимова. – Юля, например, жаловалась, что не может ходить на каблуках. Мы ей подобрали удобную обувь, которая доставляла минимум дискомфорта".Аника предположила, что певица подорвала здоровье чрезмерными нагрузками. В последнее время Началова себя не берегла, работала едва ли не круглосуточно."Каждому отмерено столько по судьбе, сколько отмерено, – вздохнула подруга звезды. – И здоровый человек может на ровном месте запнуться, неудачно упасть и умереть. Но, мне кажется, здоровье пошатнулось из-за чрезмерных нагрузок. Было много съемок – она спала по несколько часов в сутки, хотя знала, что со здоровьем проблемы, и нужно больше отдыхать. Могла бы подольше пожить, но переутомление сказалось. Я уверена, что Юля попала в рай, по-другому и быть не может"Аника Керимова следит за жизнью 12-летней дочери . После смерти матери она живет с бабушкой и дедушкой. "Очень правильно, – подчеркнула дизайнер. – Если родители дочь воспитали таким прекрасным человеком, то и Верочка станет достойной и порядочной девушкой. К тому же у Верочки отличный папа. Она всегда может рассчитывать и на мою помощь".Напомним, Юлия Началова умерла 16 марта в результате заражения крови. У 38-летней артистки обнаружился целый букет болезней: подагра, диабет, общий сбой в организме, вызванный анорексией. Певицу похоронили 21 марта на Троекуровском кладбище столицы. В последний путь ее проводили близкие, друзья, коллеги и поклонники.