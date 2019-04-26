Певица Кристина Орбакайте угодила в крупный скандал из-за грубой выходки. Артистка буквально сцепилась с подписчицей в Сети, из-за того, что та нелестно высказалась об Алле Пугачевой.

Певица Кристина Орбакайте угодила в крупный скандал из-за грубой выходки. Артистка буквально сцепилась с подписчицей в Сети, из-за того, что та нелестно высказалась об Алле Пугачевой.Орбакайте опубликовала в своем Instagram совместный снимок с Аллой Пугачевой. Казалось бы, ничего необычного, однако безобидный снимок все-таки сумел чем-то задеть пользователей Сети.Одна из подписчиц в матерной форме написала, что звездная семья уже всех ****** [утомила– прим. ред.]. Орбакайте не смогла пройти мимо оскорблений. Артистка ответила матерщиннице неприличным жестом со средним пальцем.Выходка Орбакайте вызвала бурную реакцию среди поклонников. Кто-то осудил звезду, отметив, что ей не следует реагировать на провокации. Другие же направили свой гнев на озлобленную женщину, встав на защиту Кристины и Аллы.Ранее порядком напугала многочисленных поклонников. Популярная исполнительница обнародовала фотографию, на которой предстала с кровоподтеками на лице.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram переполошила подписчиков. Певица предстала с кровоподтеками возле губ и глаза. Жуткую картину завершали всклокоченные волосы. К счастью, поклонникам нечего переживать за Кристину.