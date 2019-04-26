Совет экспертов Национальной литературной премии Большая книга объявил длинный список четырнадцатого сезона. Всего на получение премии в этом году претендует 343 произведения.

Совет экспертов Национальной литературной премии "Большая книга" объявил "длинный список" четырнадцатого сезона.Всего на получение премии в этом году претендовали 343 произведения из многих городов России — Санкт-Петербурга, Москвы, Казани, Екатеринбурга, Томска, Калининграда, Рязани, Воркуты, Петропавловска-Камчатского.Среди работ – произведения Владимира Личутина, Елены Чижовой, Ксении Букши, Елены Ленковской, Чулпан Хаматовой, Эдуарда Веркина, Евгения Водолазкина, Андрея Рубанова, Виктора Пелевина, Константина Куприянова, Михаила Трофименкова, Григория Служителя и многих других.В состав Совета экспертов четырнадцатого сезона премии под руководством Михаила Бутова вошли ответственный секретарь журнала "Знамя" Елена Холмогорова, член редколлегии журнала "Новый мир" Ольга Новикова, главный редактор интернет-портала "Словари XXI века" Алексей Михеев и заместитель главного редактора журнала "Октябрь" Алексей Андреев."В соответствии с известными литературными теориями, жанры, считавшиеся "несерьезными", продолжают внедряться в поле "серьезной" литературы, – отмечает Михаил Бутов. – В этом сезоне есть и яркое фэнтези, и романы приключенческого характера, сочиненные авторами, прежде проявлявшими себя в иных жанрах. Среди самых обсуждаемых примеров присутствуют два интригующих постапокалипсиса"."Длинный список" четырнадцатого сезона премии "Большая книга":Кононов Николай "Восстание"Байдин Валерий "Неподвижное странствие"Гоноровский Александр "Собачий лес"Ханов Булат "Гнев"Зоберн Олег "Автобиография Иисуса Христа"Веркин Эдуард "Остров Сахалин"Бушковский Александр "Рымба"Ахмедова Марина "Камень Девушка Вода"Водолазкин Евгений "Брисбен"Лекманов Олег, Свердлов Михаил, Симановский Илья "Венедикт Ерофеев: посторонний"Яхина Гузель "Дети мои"Сальников Алексей "Опосредованно"Рубанов Андрей "Финист-ясный сокол"Чижова Елена "Город, написанный по памяти"Ливергант Александр "Вирджиния Вульф: моменты бытия"Хаматова Чулпан, Гордеева Екатерина "Время колоть лед"Ставецкий Вячеслав "Жизнь А.Г."Пелевин Виктор "Тайные виды на гору Фудзи"Снегирев Александр "Призрачная дорога"Григорян Анаит "Поселок на реке Оредеж"Клепикова Анна "Наверно я дурак"Куприянов Константин "Желание исчезнуть"Служитель Григорий "Дни Савелия"Грот Федор "Ромовая баба"Горалик Линор "Все, способное дышать дыхание"Букша Ксения "Открывается внутрь"Немзер Анна "Раунд: оптический роман"Николаенко Александра "Небесный почтальон"Сенчин Роман "Дождь в Париже"Некрасова Евгения "Калечина-Малечина"Кузнецов Сергей "Живые и взрослые"Самсонов Сергей "Держаться за землю"Ермаков Олег "Голубиная книга анархиста"Бахаревич Ольгерд "Собаки Европы"Ганиева Алиса "Ее лиличество Брик на фоне Люциферова века"Левитин Михаил "Отрицание книги о Викторе Шкловском. В пятнадцати остранениях с некоторыми уточнениями, изюмом из булки и финалом"Хемлин Алла "Заморок"Афлатуни Сухбат "Рай земной"Иванов Андрей "Обитатели потешного кладбища"Рукопись №141 "Вавилонская лестница"Рукопись №158 "Рюрик"