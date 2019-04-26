В Москве начались масштабные проверки следственных изоляторов после отравления арестантов в Матросской тишине.

В Москве начались масштабные проверки следственных изоляторов после отравления арестантов в "Матросской тишине", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ФСИН.Трое обвиняемых были отравлены неизвестным веществом – один скончался, двое в реанимации. Замдиректора ФСИН Валерий Максименко сообщил, что все они употребили наркотик, который был передан в продуктовой посылке. Наркотиком предположительно смочили ткань. Вещество арестанты употребили внутривенно.Максименко признал, что, хотя в произошедшем и есть вина сотрудников СИЗО, возможностей выявить наркотик внутри ткани у них нет.По указанию начальника УФСИН по Москве Сергея Мороза во всех столичных изоляторах проведут внеплановые проверки всех помещений на наличие запрещенных предметов.Проверяющие будут с собаками, которые обучены поиску наркотиков, также будут использоваться переносные видеорегистраторы. Большое внимание уделяется работе комнат приема передач, качеству досмотра еды и вещей, а также деятельности КПП по пропуску людей и машин.Проверка началась с "Матросской тишины". В мероприятиях задействованы свыше 80 человек.