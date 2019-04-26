Помимо российских и северокорейских СМИ, встречу лидеров двух стран освещает невиданное количество японских и южнокорейских средств массовой информации. Ким Чен Ын давно хотел побывать в России. Это земля практически родная для семьи Кимов.

Помимо российских и северокорейских СМИ, встречу лидеров двух стран освещает невиданное количество японских и южнокорейских средств массовой информации. Ким Чен Ын давно хотел побывать в России. Это земля практически родная для семьи Кимов, здесь были и его отец, и его дед, заявил на прямой связи из Владивостока со студией "Вечера с Владимиром Соловьевым" политический обозреватель ВГТРК Павел Зарубин, которому удалось взять интервью у Ким Чен Ына.По пути во Владивосток легендарный бронепоезд Ким Чен Ына остановился на пограничной железнодорожной станции Хасан, где северокорейский лидер задержался для посещения Дома российско-корейской дружбы, известного как "Домик Ким Ир Сена". В нем однажды на пути в СССР останавливался президент Северной Кореи Ким Ир Сен и трижды бывал вождь КНДР Ким Чен Ир. А в кабинете начальника станции даже сохранилось кресло, на котором сидел Ким Чен Ир.Журналисту бросилось в глаза, что за те 20 минут, которые Ким Чен Ын находился на железнодорожном вокзале станции Хасан, он все время шутил и смеялся. Павел Зарубин также отметил, что ему никто не мешал задавать вопросы."Я не могу назвать Ким Чен Ына закрытым человеком. Мне есть, с чем сравнивать. Мы видим постоянно западных лидеров, которые все время пытаются нас с вами учить демократии и европейским ценностям. Они не любят отвечать на вопросы, когда к ним неожиданно подходят журналисты. А северокорейский лидер остановился и ответил", — пояснил журналист.Во время прямого эфира со студией Зарубин также коснулся непростой ситуации, которая сложилась между КНДР и США: "Северная Корея идет на определенные уступки в отношениях с США. Но боится, что ее масштабно обманут".Владимир Соловьев поздравил Павла Зарубина с блестящей работой и журналистской удачей. Ведь такое развернутое интервью Ким Чен Ын впервые дал иностранному журналисту.