Переправа через Керченский пролив не дает покоя нервным украинцам. Песня про Крымский мост в исполнении российской группы Любэ вызвала знатный переполох в Незалежной.

Переправа через Керченский пролив не дает покоя нервным украинцам. Песня про Крымский мост в исполнении российской группы "Любэ" вызвала знатный переполох в Незалежной.Как отмечают украинские журналисты, "Любэ" -любимая группа президента России Владимира Путина. Коллектив под руководствомНиколая Расторгуева "снял клип про Крымский мост и опозорился вСети", пишет издание "Обозреватель", постоянно транслирующеефейки украинской пропаганды.В композиции "По мосту" поется про летний отдых напобережье полуострова, до которого теперь легко добраться по Крымскому мосту."Побережье, горы, солнце – красота невероятная. Мы приезжаем сюда судовольствием и, если позволяет время, совмещаем концерты и небольшойотдых", – приводит издание слова Расторгуева.Украинские СМИ утверждают, что поклонники "Любэ"якобы раскритиковали творение коллектива про . Издание приводиткомментарии пользователей Сети. Одним оценили песню как "ужасную",другие пропесочили "Любэ" за "очередную пропаганду"."Не смотрел, но презираю", – признались третьи.В комментарии к публикации пользователи недоумевают, почемуукраинские журналисты решили, что эти комментарии принадлежат поклонникам группы."Вот вам мост покоя не дает, прыгните с него, может, легче станет", -написал пользователь с ником Северо-Запад Эдуард.В Сети уже привыкли, что Крымский мост стал любимым объектомнападок для некоторых не совсем адекватных украинцев. Жители Незалежной,исполненные ненависти к России, смакуют любой негатив про переправу.А пока украинцы закатывают одну истерику за другой,строители спокойной возводят , приближая дату запускажелезнодорожного сообщения по переправе. Ожидается, что первые поезда пройдутпо ней в конце этого года.