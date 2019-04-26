Переправа через Керченский пролив не дает покоя нервным украинцам. Песня про Крымский мост в исполнении российской группы Любэ вызвала знатный переполох в Незалежной.
Переправа через Керченский пролив не дает покоя нервным украинцам. Песня про Крымский мост в исполнении российской группы "Любэ" вызвала знатный переполох в Незалежной.
Как отмечают украинские журналисты, "Любэ" -
любимая группа президента России Владимира Путина. Коллектив под руководством
Николая Расторгуева "снял клип про Крымский мост и опозорился в
Сети", пишет издание "Обозреватель", постоянно транслирующее
фейки украинской пропаганды.
В композиции "По мосту" поется про летний отдых на
побережье полуострова, до которого теперь легко добраться по Крымскому мосту.
"Побережье, горы, солнце – красота невероятная. Мы приезжаем сюда с
удовольствием и, если позволяет время, совмещаем концерты и небольшой
отдых", – приводит издание слова Расторгуева.
Украинские СМИ утверждают, что поклонники "Любэ"
якобы раскритиковали творение коллектива про . Издание приводит
комментарии пользователей Сети. Одним оценили песню как "ужасную",
другие пропесочили "Любэ" за "очередную пропаганду".
"Не смотрел, но презираю", – признались третьи.
В комментарии к публикации пользователи недоумевают, почему
украинские журналисты решили, что эти комментарии принадлежат поклонникам группы.
"Вот вам мост покоя не дает, прыгните с него, может, легче станет", -
написал пользователь с ником Северо-Запад Эдуард.
В Сети уже привыкли, что Крымский мост стал любимым объектом
нападок для некоторых не совсем адекватных украинцев. Жители Незалежной,
исполненные ненависти к России, смакуют любой негатив про переправу.
А пока украинцы закатывают одну истерику за другой,
строители спокойной возводят , приближая дату запуска
железнодорожного сообщения по переправе. Ожидается, что первые поезда пройдут
по ней в конце этого года.