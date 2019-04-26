Писатель Дмитрий Быков назвал причину своей госпитализации 16 апреля в Уфе. По мнению Быкова, причиной его недомогания стало отравление, однако писатель не знает, как и чем он отравился.

Писатель Дмитрий Быков назвал причину своей госпитализации 16 апреля в Уфе. По мнению Быкова, причиной его недомогания стало отравление, однако писатель не знает, как и чем он отравился.Быков подчеркнул, что у него нет ни гипертонии, ни диабета. Также у него не было никаких "алкогольных и наркотических излишеств". Он сказал, что не знает, из-за чего у него случился скачок уровня сахара, и не понимает, почему в самолете потерял сознание.В Уфе Дмитрия Быкова доставили в больницу, ввели в искусственную медикаментозную кому, а затем отправили в Москву. В столице он пришел в себя примерно на четвертый день, напоминает агентство "Интерфакс".Ранее СМИ сообщали, что 16 апреля Дмитрию Быкову стало плохо на борту самолета, который летел из Екатеринбурга в Уфу. В Уфе у Быкова должна была состояться встреча с читателями. После посадки самолета в Уфе писателя госпитализировали в стабильно тяжелом состоянии.18 апреля консилиум врачей принял решение о перевозке Дмитрия Быкова в Москву, чтобы продолжить начатое лечение.21 апреля писатель, доставленный в одну из московских клиник, пришел в сознание.