Одержавший победу во втором туре выборов президента Украины комик решил отдохнуть. По его мнению, ЦИК специально затягивает подведение итогов.

Одержавший победу во втором туре выборов президента Украины комик решил отдохнуть. По его мнению, ЦИК специально затягивает подведение итогов.Актер , победивший во втором туре выборов президента Украины, покинул страну. Об этом сообщает телеканал со ссылкой на Facebook комика.Так, на своей странице в соцсети Зеленский написал, что улетает в Турцию на первые выходные за четыре месяца."Надо быть открытым. Так вот. Вылетаем в Турцию. Вывожу детей на ежегодный фестиваль "Весело". А сам через два дня назад. За четыре месяца… первые выходные. Всем желаю тепла, здоровья и норм. отдыха", – цитирует Зеленского , отмечая, что он написал пост на украинском языке.Как ранее писали "Дни.ру", Зеленский набрал во втором туре рекордное число голосов – его поддержали 73,22% избирателей, в то время как соперник Петр Порошенко смог набрать только 24,46% голосов. Он признал свое поражение. Результаты выборов российский лидер Владимир Путин назвал "провалом политики Порошенко".В свою очередь, обвинил ЦИК в намеренном затягивании официального подведения итогов. В комиссии ответили, что его заявление безосновательно, пишет