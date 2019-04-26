В ходе личного досмотра в кармане куртки у задержанного был обнаружен и изъят один кусок неизвестного вещества растительного происхождения...

Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ТиНАО был задержан 29-летний подозреваемый в незаконном хранении наркотического средства-гашиша.При проверке полученной оперативной информации сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ТиНАО в одном из подъездов на лестничной площадке задержан 29-летний житель г. Троицк, подозреваемый в незаконном хранении наркотического средства.В ходе личного досмотра в кармане куртки у задержанного был обнаружен и изъят один кусок неизвестного вещества растительного происхождения. Все изъятое направлено на экспертизу.По результатам проведенного исследования сотрудниками ЭКЦ УВД по ТиНАО установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством – гашиш, общей массой около 100 грамм.По данному факту следственным отделом УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ТиНАО(495) 850-22-38