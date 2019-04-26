Ребятам рассказали об административной и уголовной ответственности, возникающей у граждан за употребление и распространение запрещенных веществ...

Оперуполномоченный Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД России подполковник полиции Анастасия Мясникова и ведущий сотрудник Отдела профилактики антидопинга ЦСТ и СК Москомспорта Екатерина Ильина провели профилактическую лекцию для обучающихся 1-го курса и родителей обучающихся 1-3-х курсов Московского среднего специального училища олимпийского резерва №2.Анастасия Мясникова рассказала ребятам об административной и уголовной ответственности, возникающей у граждан за употребление и распространение запрещенных веществ.Екатерина Ильина объяснила подросткам последствия применения запрещенных психоактивных веществ, их влияние на организм человека, разъяснила последовательность поэтапного пагубного воздействия, течение заболевания и его финал – деградация и распад личности.Внимание подростков заострили на современных способах вовлечения в преступную деятельность через сети интернет – привлечением в группы в социальных сетях, незаконной рекламой.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93