В городе Коломбо на Шри-Ланке полицейские произвели контролируемый подрыв подозрительного мотоцикла, передает ТАСС. Взрывных устройств, прикрепленных к транспортному средству, не обнаружено.

В городе Коломбо на Шри-Ланке полицейские произвели контролируемый подрыв подозрительного мотоцикла, передает ТАСС. Взрывных устройств, прикрепленных к транспортному средству, не обнаружено.Накануне таким же образом были подорваны два мотоцикла – взрывных устройств обнаружено не было.21 апреля на Шри-Ланке произошла серия терактов, в результате которых погибли 359 человек, а пострадали – более 500. Восемь взрывов прогремело в трех городах, в атаках были задействованы девять смертников.