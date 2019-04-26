55-летний американский актер Джонни Депп планирует жениться что 21-летней танцовщицей из Санкт-Петербурга. Артист радуется, что наконец-то нашел спутницу, которую не интересуют его деньги и слава. Впрочем, счастье знаменитости разделяют не все.

55-летний американский актер Джонни Депп планирует жениться что 21-летней танцовщицей из Санкт-Петербурга. Артист радуется, что наконец-то нашел спутницу, которую не интересуют его деньги и слава. Впрочем, счастье знаменитости разделяют не все.На молодую танцовщицу Полину обрушилась с критикой скандальный блогер Лена Миро. Она разметила в своем ЖЖ видео с танцем новой избранницы Деппа, намекнув на то, что скромность девушки – вопрос спорный.Более того, Миро показала выборку фотографий из Instagram спутницы голливудской звезды. На этих снимках девушка демонстрирует свое тело, однако стоит сказать, что ничего из ряда вон выходящего там нет.Главный довод Миро состоит в том, что Полина просто не могла не узнать одного из самых ярких актеров с мировой известностью. "Отчаявшись заработать в России, Полина переехала в Лос-Анджелес, где совсем случайно в баре встретила Джонни Деппа и заявила, что не знает его. Была увлечена танцами гоу-гоу с детства. Не до Пиратов Карибского моря было", – написала она.Лена убеждена в том, что история с чистой и искренней любовью молодой россиянки и голливудской звезды– фикция. "21-летняя девушка искренне любит не деньги, а 55-летнего Джонни, от которого только совсем чуть-чуть попахивает могилкой", – резюмировала она.Ранее стало известно, что наконец-то нашел свое счастье. Актер остановил выбор на русской танцовщице. Полина Глен уже перебралась в особняк голливудской звезды.Девушка окончила Политехнический университет в городе на Неве, успела основать L.I.P.S Dance Studio и заняться бизнесом по продаже травяного чая из Карелии. А недавно невеста получила квалификацию гида и переводчика с итальянского.