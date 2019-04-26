25 апреля состоялась премьера дебютного фильма режиссера Сергея Саркисова На Париж!. Светское мероприятие посетил звезда Сватов Федор Добронравов.

25 апреля состоялась премьера дебютного фильма режиссера Сергея Саркисова"На Париж!". Светское мероприятие посетил звезда "Сватов" Федор Добронравов.Картину кинопродюсера Сергея Саркисова показали в рамках Московского международного кинофестиваля (ММКФ) вкинотеатре "Октябрь". Она снята по последнему сценарию кинорежиссераСтанислава Говорухина.На красной дорожке вместе с сыновьями Виктороми Иваном, сообщает Некоторые отметили, что артист заметно постарел, но выгляделжизнерадостным.В новой картине Федор Добронравов сыграл одну из главных ролей. Помимонего в ленте можно увидеть Дмитрия Певцова, Сергея Маковецкого, Ренату Литвинову,Евгения Стычкина, Михаила Ефремова и других известных актеров.Напомним, ранее в СМИ распространилась информация, что ,в марте прошлого года перенесшийинсульт, вновь госпитализирован в предынсультном состоянии.Подобные слухи появились из-за того, что артист не вышел на сцену рязанскоготеатра, где должен был сыграть в спектакле "Ловушка для мужа, или Поймайменя… Сможешь?".Как писали "Дни.ру",слухи опроверг. Он объяснил, что проходилназначенное докторами плановое обследование. Отметим, что после перенесенного в2018 году инсульта артист некоторое время восстанавливал здоровье,а сразу после выздоровления вернулся работать в театр.