25 апреля состоялась премьера дебютного фильма режиссера Сергея Саркисова
На Париж!. Светское мероприятие посетил звезда Сватов Федор Добронравов.
25 апреля состоялась премьера дебютного фильма режиссера Сергея Саркисова
"На Париж!". Светское мероприятие посетил звезда "Сватов" Федор Добронравов.
Картину кинопродюсера Сергея Саркисова показали в рамках Московского международного кинофестиваля (ММКФ) в
кинотеатре "Октябрь". Она снята по последнему сценарию кинорежиссера
Станислава Говорухина.
На красной дорожке вместе с сыновьями Виктором
и Иваном, сообщает Некоторые отметили, что артист заметно постарел, но выглядел
жизнерадостным.
В новой картине Федор Добронравов сыграл одну из главных ролей. Помимо
него в ленте можно увидеть Дмитрия Певцова, Сергея Маковецкого, Ренату Литвинову,
Евгения Стычкина, Михаила Ефремова и других известных актеров.
Напомним, ранее в СМИ распространилась информация, что ,
в марте прошлого года перенесший
инсульт, вновь госпитализирован в предынсультном состоянии.
Подобные слухи появились из-за того, что артист не вышел на сцену рязанского
театра, где должен был сыграть в спектакле "Ловушка для мужа, или Поймай
меня… Сможешь?".
Как писали "Дни.ру",
слухи опроверг. Он объяснил, что проходил
назначенное докторами плановое обследование. Отметим, что после перенесенного в
2018 году инсульта артист некоторое время восстанавливал здоровье,
а сразу после выздоровления вернулся работать в театр.