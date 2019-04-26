На юго-западе Москвы произошел пожар в жилом доме. Общая площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

На юго-западе Москвы произошел пожар в жилом доме. Общая площадь возгорания составила 20 квадратных метров.Как уточняется, сообщение о пожаре на третьем этаже дома по адресу Новочеремушкинская улица, дом 10, корпус 1 поступило на пульт центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по городу Москве 25 апреля в 23:43.В 00:23 пожар удалось локализовать, а в 00:37 – полностью ликвидировать. В борьбе с огнем принимали участие 70 человек личного состава.Пожарные спасли 23 человека, в том числе двоих детей, передает РИА Новости. Их передали для осмотра врачам скорой помощи, прибывшим на место происшествия. Никакой информации о пострадавших не поступало.