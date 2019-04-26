В России начала действовать новая методика оценки эффективности работы глав регионов. Соответствующий указ, подписанный Владимиром Путиным, опубликован на портале правовой информации. Оценка работы будет проводиться по целому ряду критериев. Среди них, например, такие показатели, как уровень доверия к власти.

В России начала действовать новая методика оценки эффективности работы глав регионов. Соответствующий указ, подписанный Владимиром Путиным, опубликован на портале правовой информации.Оценка работы будет проводиться по целому ряду критериев. Среди них, например, такие показатели, как уровень доверия к власти, количество внебюджетных рабочих мест, число граждан, которые работают в малом и среднем бизнесе.Кроме того, будут учитываться и средней уровень зарплаты в регионе, объемы инвестиций, уровень безработицы, продолжительность жизни и многое другое.