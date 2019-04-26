Наследник герцога и герцогини Сассекской появится на свет уже совсем скоро. Пока актриса готовится к предстоящим родам, принц Гарри решил на время отвлечься от мыслей о ребенке.

Наследник герцога и герцогини Сассекской появится на свет уже совсем скоро. Пока актриса готовится к предстоящим родам, принц Гарри решил на время отвлечься от мыслей о ребенке.В четверг, 25 апреля, герцог Сассекский отправился вместе с Кейт Миддлтон в Вестминстерское аббатство. Члены королевской семьи посетили официальное мероприятие, посвященное памяти солдат австралийского и новозеландского экспедиционного корпуса.Супруга принца Уильма появилась перед фотографами в голубом пальто от дизайнера Кэтрин Уолкер и обуви на высоком каблуке. Элегантный образ она дополнила изящной шляпкой от модельера Рози Оливи и маленьким клатчем. Принц Гарри примерил белую рубашку, брюки и темно-синий пиджак.По словам репортеров, младший внук королевы выглядел расслабленным и с удовольствием общался с другими гостями церемонии. Британские журналисты предположили, что герцог Сассекский решил таким образом отдохнуть перед рождением наследника.Напомним, что сейчас находится в резиденции Фрогмор-Хаус в Виндзоре. Бывшая актриса планирует родить ребенка дома. Накануне важного события в Соединенное Королевство прилетела ее мать Дория Рагланд. Женщина будет поддерживать герцогиню во время родов и помогать ей в первые месяцы после появления малыша.