Чернобыльская атомная станция стала градообразующим предприятием для Припяти, небольшого населенного пункта, расположенного в 100 км от украинской столицы.

Статус города Припять получила в 1979 году, а уже в апреле 1986 все население было срочно эвакуировано. Авария на АЭС, случившаяся 26 апреля, навсегда изменила жизнь города и его жителей.Припять продолжает оставаться в зоне отчуждения, но, несмотря на это город продолжает привлекать туристов из разных стран, попадающих в Припять как легально, с экскурсиями, так и незаконным путем, подвергая риску свою жизнь и здоровье.Фотографии из города с завидной регулярностью появляются в соцсетях и различных публикациях, позволяя составить своеобразный рейтинг достопримечательностей Припяти.Парк аттракционовПосмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Припять (@pripyat_live) 14 Янв 2019 в 10:10 PSTКолесо обозрения и разваливающиеся аттракционы – своеобразный символ Припяти. Открытие парка было запланировано на 1 мая, так что провести в нем время горожане так и не успели – за несколько дней до этого случилась роковая катастрофа.Гостиница "Полесье"Гостиницу построили еще в середине 1970-х годов. После аварии в ней размещали ликвидаторов, а также организовали дозиметрический пост. Крыша гостиницы оказалась отличным наблюдательным пунктом для специалистов, координирующих действия управляющих вертолетами пилотов.Сейчас здание заброшено, а неоднократно высказывавшиеся предложения снести гостиницу так и не были реализованы.Дворец культуры "Энергетик"Находящийся в центре города ДК "Энергетик" - бывший культурный центр Припяти. Именно тут проходили концерты, организовывались спектакли. Тут функционировала библиотека, был спортзал и кинотеатр. Здание с витражами и мозаикой полностью соответствовало духу советской эпохи.Бассейн "Лазурный"Расположенный в наиболее чистом районе города бассейн – одно из немногих мест в Припяти, которое продолжило функционировать и после аварии. Бассейн проработал до 1998 года и предназначался для ликвидаторов катастрофы.