В имущественном споре поставлена жирная точка. Светлое имя актера больше марать никто не посмеет.

В имущественном споре поставлена жирная точка. Светлое имя актера больше марать никто не посмеет."Сегодня на заседании Тверского районного суда Москвы было вынесено решение по иску Эдуарда Сорокина, называющего себя внуком Спартака Мишулина, к вдове актера, у которой Сорокин пытался отобрать элитную квартиру в центре Москвы, – рассказал "Дни.Ру" в эксклюзивном интервью адвокат Мишулиных Валерий Панасюк. – В постановлении говорится об отказе в удовлетворении исковых требований Сорокина, об отказе в установлении родственных отношений его со Спартком Мишулиным и об отказе в получении наследства"."Суд решил, что Сорокин не является родственником актера, – продолжается адвокат. – Более того, генетическая экспертиза выяснила, что он состоит в родстве с Тимуром Еремеевым. Автоматически получается, что и Еремеев – не родственник Мишулина. Попросту говоря, он самозванец. Семья довольна этим решением суда. Мы надеемся, что это было последнее судебное заседание, что была поставлена окончательная точка, что больше в честности и порядочности Спартака Мишулина никто не будет сомневаться".Напомним, информация о том, что Тимур Еремеев может быть внебрачным сыном , муссировалась много месяцев. Молодой человек участвовал в нескольких телепередачах, называя себя его близким родственником, что очень не нравилось вдове и дочери легендарного актера. Позже объявился некий Эдуард Сорокин, который уверяя, что Спартак Мишулин – его родной дед по отцовской линии, и приводил множество доказательств. Мол, его отец Сорокин Владимир Спартакович был внебрачным ребенком Спартака Мишулина. Якобы актер не мог записать его на свое имя, поскольку был женат и боялся общественного порицания.Вдова артиста Валентина Константиновна и дочь Карина устали отбиваться от мошенников и аферистов всех мастей. Слава богу, теперь можно выдохнуть.