Антиген вируса клещевого энцефалита не обнаружили

Антиген вируса клещевого энцефалита не обнаружилиПо данным регионального Роспотребнадзора, с начала сезона активности клещей в медучреждения обратилось 60 жителей Владимира и Владимирской области. Случаев инфекционных заболеваний, связанных с укусами этих насекомых, не зарегистрировали.Клещей исследовали в лаборатории. Антиген вируса клещевого энцефалита не обнаружили.Прием клещей на исследование осуществляют по адресу: г. Владимир, улица Токарева, дом 5, кабинет №8 с 9 до 11 утра.Исследованию на клещевой энцефалит пригодны как живые, так и мертвые насекомые, главное - обеспечить их целостность. Доставлять нужно в прозрачной ёмкости (пластиковый контейнер, пробирка, банка из под детского питания и так далее), на влажной салфетке или вате..В Роспотребнадзоре напоминают, что соблюдение мер профилактики при выходе на природу, своевременное обращение за медпомощью, лечение поможет предотвратить развитие инфекций.