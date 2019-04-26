В Прямом эфире Прохор Шаляпин рассказал, что не стало его отца. Андрей Захаренков ушел из жизни в психбольнице, где провел больше 20 лет. Выяснилось, что его не стало несколько недель назад, но певец скрыл это и от СМИ, и от близких, а все это время публиковал в соцсетях свои счастливые фото.

В "Прямом эфире" Прохор Шаляпин рассказал о том, что не стало его отца. Андрей Захаренков ушел из жизни в психиатрической больнице Волгограда, где провел больше 20 лет.Почему певец не хотел забирать его из дома скорби, он объяснял в конце прошлого года в программе Андрея Малахова. Тогда же Шаляпин отвез на свою родину и свою новую избранницу – бывшую жену Армена Джигарханяна Виталину Цымбалюк-Романовскую.Она пришла в "Прямой эфир", чтобы морально поддержать Прохора. Оказалось, певец похоронил отца уже несколько недель назад, но скрывал эту информацию не только от журналистов, но и от родных и близких.Причем, все это время Шаляпин выкладывал в соцсетях свои фотографии с Виталиной, где они счастливы и наслаждаются жизнью.Почему певец скрывал уход из жизни своего отца? Из-за чего он умер? Удалось ли им поговорить и примириться перед тем, как Андрей Захаренков покинул этот мир?Об этом – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".