Лидеры России и Китая обменялись памятными подарками во время переговоров в Пекине. Так Владимир Путин преподнес Си Цзиньпину плакат под названием Российско-китайское сотрудничество. Он был написан Исааком Гринштейном в 1956 году.

Лидеры России и Китая обменялись памятными подарками во время переговоров в Пекине. Так, Владимир Путин преподнес Си Цзиньпину плакат под названием "Российско-китайское сотрудничество". Он был написан Исааком Гринштейном в 1956 году, сообщает агентство "Интерфакс".Полотно приурочено к открытию Транссиба. На нем изображены советский и китайский рабочие на фоне карты СССР и Китая.Си Цзиньпин, в свою очередь, вручил Владимиру Путину серебряный сервиз из китайской гостиницы "Дружба". В него входят чашка, тарелка, палочки и ложка.Напомним, что 25 апреля Владимир Путин обменялся подарками с Ким Чен Ыном. Российский лидер преподнес набор стаканов с подстаканниками, а глава Северной Кореи вручил меч, за который Владимир Путин все-таки заплатил символической монетой. Так как дарить оружие – плохая примета.