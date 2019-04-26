Владимир Путин призвал мировое сообщество выработать эффективный ответ на проявления протекционизма. Также глава государства заявил, что Россия готова предпринимать усилия для создания прозрачных условий сотрудничества в Евразии.

Владимир Путин призвал мировое сообщество выработать эффективный ответ на проявления протекционизма. Также глава государства заявил, что Россия готова предпринимать усилия для создания прозрачных условий сотрудничества в Евразии. Об этом президент говорил на международном форуме "Один пояс — один путь" в Пекине.Пресс-центр бурлит, в нем — десятки журналистов. Форум в Китае называют встречей мирового масштаба. И это не преувеличение: "Один пояс — один путь" — по сути новая модель международного сотрудничества, которая охватывает большую часть Евразийского континента.Речь идет о создании новых транспортных коридоров. И Россия к масштабной работе готова, дает понять президент Путин. Реализация масштабного проекта призвана укрепить сотрудничество самых разных государств и обеспечить экономический рост и устойчивость. Инициатива Китая во многом перекликается с идеей большого евразийского партнерства. В центре внимания — тесное сопряжение различных интеграционных процессов."Россия готова предпринять усилия, направленные на создание прозрачных, комфортных условий, способствующих развитию кооперации и сотрудничества на всем Евразийском континенте, — отметил Путин. — Важно выработать эффективный ответ на риски фрагментации глобального политического, экономического и технологического пространства, на рост протекционизма, наиболее опасной формой которого являются часто используемые в настоящее время нелегитимные предпринимаемые в обход Совета безопасности ООН односторонние ограничения или хуже того, торговые войны".В современном мире именно Евразия способна стать примером для многих, подчеркивает Путин. На протяжении тысячелетий на огромном пространстве жили разные народы. И здравый смысл всегда брал верх, а конфликты уходили в прошлое. В России хорошо знают, как важно выстраивать добрые отношения с соседями."Мы выступаем за конструктивное и равноправное развитие деловых связей с Европейским союзом, нашим давним и традиционным партнером, — сказал президент. — Никакие текущие разногласия не могут перечеркнуть нашу общую ответственность за будущее Европы и всей Евразии. Подчеркну, концепции большого евразийского партнерства и "Одного пояса — одного пути" имеют общие корни, основываются на понятных всем принципах и ценностях, на естественном стремлении народов жить в мире и согласии, иметь свободный доступ к достижениям современной науки и инновационного развития".Уже скоро вступит в силу соглашение о сотрудничестве между ЕврАзЭС и Китаем. Пекин приобретает все больший вес в мировой экономике и выступает за то, чтобы глобальные отношения были понятными и предсказуемыми."Мы намерены ускорить процесс торгово-экономического сотрудничества Китая с другими государствами, — заявил председатель КНР Си Цзиньпин. — Мы будем заключать соглашения о свободной торговле с еще большим количеством стран".Важный нюанс — Китай не будет прибегать к практике разорения соседей путем девальвации. Его курс будет поддерживаться на стабильном, сбалансированном уровне.Впереди — много работы. Предстоят дискуссии, встречи. К инициативам России — особое внимание. Без них представить себе успех масштабного проекта просто невозможно.