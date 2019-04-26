Пьяный пассажир напал с кулаками на проводницу и начальницу поезда Санкт-Петербург – Вологда. Видеозапись случившегося появилась в Сети.

Пьяный пассажир напал с кулаками на проводницу и начальницу поезда "Санкт-Петербург – Вологда". Видеозапись случившегося появилась в Сети.Согласно предварительной версии, мужчина много выпил во время поездки и начал вести себя развязно. Когда проводница сделала ему замечание, то пассажир сильно разозлился и попытался ударить ее, но женщина вовремя увернулась.Мужчина последовал за проводницей в тамбур, где его встретила начальница поезда. Она попыталась успокоить дебошира, но он нанес ей несколько ударов ногами и руками.Полицейские уже задержали пассажира. Его намерены заключить под стражу, передает .