Правоохранитель попросил не курить на территории школы

Правоохранитель попросил не курить на территории школыЖителя Суздаля обвиняют в применении насилия к представителю власти.В начале марта 2019 года участковый уполномоченный полиции приехал к зданию школы № 1 в Суздаля для проведения встречи с родительским активом.На территории школы он заметил двух пьяных мужчин, которые курили. Правоохранитель сделал им замечание и попросил не нарушать закон, особенно в месте, где находятся дети.Один из нарушителей немедленно выполнил законные требования, а 33-летний мужчина, действуя неадекватно, начал бить полицейского.Теперь обвиняемый сожалеет о своём поведении, утверждая, что во всем виноват алкоголь.В СледКоме напоминают, что за преступление, совершенное обвиняемым, может грозить до 5-ти лет тюрьмы.