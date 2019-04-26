Что происходит в отношениях Павла Прилучного и Агаты Муцениеце, знают только они сами. Однако семейный психолог убеждена, что в совместной жизни актер крайне тяжел.

Что происходит в отношениях Павла Прилучного и Агаты Муцениеце, знают только они сами. Однако семейный психолог убеждена, что в совместной жизни актер крайне тяжел.В последнее время в СМИ то и дело муссируются слухи о проблемах в семейной жизни Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. Говорят, во время рабочих поездок актер не забывает обращать внимание на других женщин. Якобы в Новосибирске его приметили в одном из стриптиз-клубов, а в Калининграде штурмовал магазины с презервативами.Семейный психолог Ольга Романив убеждена, что Павел Прилучный харизматичный и талантливый мужчина, являющийся по своему психотипу властным, страстным и ревнивым, не терпящим возражений. Однако если он ухаживает за понравившейся ему женщиной, делает это эффектно и очень красиво, не жалея никаких средств."Что касается женщин, то он ценит честность, порядочность, однако сам авантюрист и любит подчинять женщин на все 100 – абсолютный собственник, и вы никогда не сможете переубедить его. Если хотите быть с таким мужчиной, придется принять все правила его игры", – посоветовал эксперт.При этом семейный психолог отметил, что Павел Прилучный любит умных женщин, и вот тут возникает сложность, потому что обычно умных женщин сложно подчинить, потому что у них есть свое мнение и принципы. "Ему нравятся женщины недоступные и недосягаемые. И чем выше планка, тем ему интересней. Он от этого просто кайфует. Процесс завоевания для него – главный", – сообщил специалист."Страстный любовник и невероятно сексуальный мужчина. Он любит выделяться среди других. Не любит быть примитивным и посредственным. Любит независимость. Ему плевать на все, и он ценит себя и свое мнение", – цитирует семейного психолога .