Экс-солистка группы SEREBRO порадовала поклонников новым видео на песню Полуголые. Ольга Серябкина поделилась отрывком ролика с фанатами в своем Instagram.

Экс-солистка группы SEREBRO порадовалапоклонников новым видео на песню "Полуголые". Ольга Серябкина поделиласьотрывком ролика с фанатами в своем Instagram.Начавшаянедавно сольную карьеру под именем Molly певица порадовала поклонников.26 апреля артистка опубликовала в соцсети небольшой фрагмент клипа."Тысячисостояний, когда мы вместе", – подписала публикацию Ольга Серябкина. Даже небольшогоролика хватило, чтобы свести с ума пользователей соцсети. Они оставили звездедесятки восхищенных комментариев. "Оленька! Твоя божественная улыбкасводит с ума до колики под кожей, до бабочек,живущих в животе…", "Космос", "Каждаятвоя песня, с самого начала вызывает мурашки по коже", – высказалисьфолловеры певицы.Однако нашлись и те, кто неоднозначно воспринял клип знаменитости.Они заподозрили Ольгу Серябкину в беременности. "Ольга поправилась", "Вродекакая-то пышная стала, может, это интересное положение", "Вы беременны",– написали скептики.Ранее бывшая солистка группы SEREBRO выложила вInstagram провокационный снимок в прозрачном белье. Критики детально разобраликаждый элемент одежды . Некоторые упрекнули артистку виспользовании фотошопа.Напомним, покинула группу SEREBRO в середине 2018 года. Поклонникис интересом следят за ее сольным проектом.