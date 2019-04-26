Экс-солистка группы SEREBRO порадовала
поклонников новым видео на песню Полуголые. Ольга Серябкина поделилась
отрывком ролика с фанатами в своем Instagram.
Экс-солистка группы SEREBRO порадовала
поклонников новым видео на песню "Полуголые". Ольга Серябкина поделилась
отрывком ролика с фанатами в своем Instagram.
Начавшая
недавно сольную карьеру под именем Molly певица порадовала поклонников.
26 апреля артистка опубликовала в соцсети небольшой фрагмент клипа.
"Тысячи
состояний, когда мы вместе", – подписала публикацию Ольга Серябкина. Даже небольшого
ролика хватило, чтобы свести с ума пользователей соцсети. Они оставили звезде
десятки восхищенных комментариев. "Оленька! Твоя божественная улыбка
сводит с ума до колики под кожей, до бабочек,
живущих в животе…", "Космос", "Каждая
твоя песня, с самого начала вызывает мурашки по коже", – высказались
фолловеры певицы.
Однако нашлись и те, кто неоднозначно воспринял клип знаменитости.
Они заподозрили Ольгу Серябкину в беременности. "Ольга поправилась", "Вроде
какая-то пышная стала, может, это интересное положение", "Вы беременны",
– написали скептики.
Ранее бывшая солистка группы SEREBRO выложила в
Instagram провокационный снимок в прозрачном белье. Критики детально разобрали
каждый элемент одежды . Некоторые упрекнули артистку в
использовании фотошопа.
Напомним, покинула группу SEREBRO в середине 2018 года. Поклонники
с интересом следят за ее сольным проектом.