Полузащитник петербургского Зенита Кристиан
Нобоа рассказал, кого считает самыми сексуальными спортсменками мира. Футболист
назвал троих девушек, в число которых вошла и фигуристка Елизавета Туктамышева.
Полузащитник петербургского "Зенита" Кристиан
Нобоа рассказал, кого считает самыми сексуальными спортсменками мира. Футболист
назвал троих девушек, в число которых вошла и фигуристка Елизавета Туктамышева.
Эквадорец
дал интервью Елизавете Туктамышевой на официальном
YouTube-канале "Зенита". Помимо прочих, фигуристка задала Нобоа вопрос, который
его немного смутил.
Немного
подумав, зенитовец назвал самых, на его взгляд, сексуальных спортсменок мира. Спортсмен
поставил на третье место теннисистку Марию Шарапову, на второе ее коллегу Мартину Хингис. А побила их в личном рейтинге футболиста
Елизавета Туктамышева, получившая первое место.
Напомним,
в минувшем сезоне Елизавета Туктамышева выиграла бронзу командного
чемпионата мира по фигурному катанию. Она победила в произвольной программе.
Как писали "Дни.ру", в настоящее время
готовится к новому сезону и разучивает новые элементы.
Девушка уже научилась выполнять на льду два тройных акселя в комбинации с
двойным. "Это стало большим шагом вперед, и это дало мне уверенность, что
я могу соревноваться с сильнейшими девочками на одном уровне", – ранее
заявила фигуристка.
Отметим, что номера 22-летней
с раздеванием горячо обсуждаются как в России, так и за
рубежом. Причем, мнения по поводу выступлений – противоположные. Одни считают,
что подобный стриптиз на льду недопустим, другие же в восторге от раскованности
и сексуальности фигуристки.