Полузащитник петербургского Зенита Кристиан Нобоа рассказал, кого считает самыми сексуальными спортсменками мира. Футболист назвал троих девушек, в число которых вошла и фигуристка Елизавета Туктамышева.

Полузащитник петербургского "Зенита" КристианНобоа рассказал, кого считает самыми сексуальными спортсменками мира. Футболистназвал троих девушек, в число которых вошла и фигуристка Елизавета Туктамышева.Эквадорецдал интервью Елизавете Туктамышевой на официальномYouTube-канале "Зенита". Помимо прочих, фигуристка задала Нобоа вопрос, которыйего немного смутил.Немногоподумав, зенитовец назвал самых, на его взгляд, сексуальных спортсменок мира. Спортсменпоставил на третье место теннисистку Марию Шарапову, на второе ее коллегу Мартину Хингис. А побила их в личном рейтинге футболистаЕлизавета Туктамышева, получившая первое место.Напомним,в минувшем сезоне Елизавета Туктамышева выиграла бронзу командногочемпионата мира по фигурному катанию. Она победила в произвольной программе.Как писали "Дни.ру", в настоящее времяготовится к новому сезону и разучивает новые элементы.Девушка уже научилась выполнять на льду два тройных акселя в комбинации сдвойным. "Это стало большим шагом вперед, и это дало мне уверенность, чтоя могу соревноваться с сильнейшими девочками на одном уровне", – ранеезаявила фигуристка.Отметим, что номера 22-летнейс раздеванием горячо обсуждаются как в России, так и зарубежом. Причем, мнения по поводу выступлений – противоположные. Одни считают,что подобный стриптиз на льду недопустим, другие же в восторге от раскованностии сексуальности фигуристки.