Мадридский Реал планирует серьезно усилиться в летнее трансферное окно. Главной целью сливочных является лидер лондонского Челси Эден Азар. Кроме того, испанский клуб собирается приобрести полузащитника Манчестер Юнайтед Поля Погба.

Мадридский "Реал" планирует серьезно усилиться в летнее трансферное окно. Главной целью "сливочных" является лидер лондонского "Челси" Эден Азар. Кроме того, испанский клуб собирается приобрести полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.По информации Sky Sports, в мадридском "Реале" не сомневаются в покупке бельгийского и французского футболистов. Напомним, что Азар и Погба не раз выражали желание выступать в составе "сливочных".Нынешний сезон "Реал" вряд ли может занести себе в актив. В Лиге чемпионов испанская команда даже не сумела выйти в четвертьфинал турнира, уступив по сумме двух встреч голландскому "Аяксу". В Ла Лиге "сливочные" занимают третье место после 34 туров, отставая от лидера чемпионата "Барселоны" на 15 очков.