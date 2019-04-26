После расставания с Владом Соколовским Рита Дакота одна растит полуторагодовалую дочь Мию. Певица рассказала, как ей удается совмещать карьеру и воспитание наследницы.

После расставания с Владом СоколовскимРита Дакота одна растит полуторагодовалую дочь Мию. Певица рассказала, как ей удается совмещать карьеру и воспитание наследницы.Певица призналась в своем Instagram, что плачет каждый раз, когда уезжает от Мии в туры. Сердце матери разрывается в такие моменты.По словам Дакоты, малышка тоже тяжело переносит отсутствие мамы и начинает рыдать, если няня или бабушка не успевают отвлечь ее. Рита решила, что не будет брать больше пяти концертов в месяц и покидать дом дольше, чем на три дня.При этом певица поведала, что ей крайне тяжело даются такие компромиссы. "Когда в интервью меня спрашивают "расскажите, как найти баланс между успешной карьерой и радостью материнства, Вы нас так вдохновляете!", мне хочется просто прокрутить запись одной из таких сцен под фейспалм. Вдохновитель года…" – написала она в Сети.Ранее экс-супруга Влада Соколовского призналась, что ей приходится отказываться почти от всех предложений. Певице не хватает времени на сон. похвалила всех матерей-одиночек, ведь она знает, что совмещать карьеру и материнство – невероятный труд.часто летает на концерты одним днем. Ночью выступает, а утром возвращается к дочери. После развода певице приходится самой зарабатывать на жизнь, и она всеми силами старается создать полноценную семью. Дакота уверена, что с Владом Соколовским они смогут дать дочери все необходимое, несмотря на развод.