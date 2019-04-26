Великой актрисой и грандиозной женщиной назвал 91-летнюю Элину Быстрицкую глава комиссии по культуре Мосгордумы Евгений Герасимов. Он добавил, что в Москве появится мемориальная табличка в ее память.

Великой актрисой и грандиозной женщиной назвал 91-летнюю Элину Быстрицкую глава комиссии по культуре Мосгордумы Евгений Герасимов. Он добавил, что в Москве появится мемориальная табличка в ее память.Народная артистка Элина Быстрицкая скончалась 26 апреля 2019 года. Депутат Герасимов гордится дружбой с актрисой и сотрудничеством по Центральному дому работников искусства. "Принципиальная, жесткая тогда, когда надо принимать какие-то решения, а в жизни женственная, возраст на нее не действовал, она всегда была прекрасна", — охарактеризовал он ушедшую певицу и актрису.Прощание с Элиной Быстрицкой планируется на 29 апреля в родном для Быстрицкой Малом театре. В театре надеются, что актриса будет похоронена на Новодевичьем кладбище.Элина Быстрицкая была выдающейся театральной и киноактрисой, певицей, педагогом Щепкинского училища. Самой главной ее ролью — стала Аксинья в "Тихом Доне" Сергея Герасимова. Актрисой Элина Быстрицкая быть не собиралась. В войну работала в госпитале, затем под Черниговом окончила акушерско-фельдшерскую школу, поступила на филологический факультет. Элина Быстрицкая и в кино дебютировала в роли военврача Лены Алексеенко в картине "В мирные дни" режиссера Владимира Брауна. В 1955 года исполнила главную роль участкового врача Елизаветы Муромцевой в мелодраме "Неоконченная повесть" Фридриха Эрмлера.На экране ее амплуа были сильные любящие женщины в фильмах "Добровольцы", "Все остается людям", "Николай Бауман". В последний раз актриса появлялась на экране в эпизодической роли в сериале "Возвращение Мухтара".Элина Быстрицкая была страстной поклонницей бильярда. Она была вице-президентом Федерации бильярдного спорта СССР, а затем почетным президентом Федерации бильярдного спорта России.Она – обладательница премий "Триумф", "Кумир", главного приза президента России на Открытом Российском кинофестивале "Кинотавр". Актриса еще и автор книг — "Встречи под звездой надежды" и "Звезды на небе".