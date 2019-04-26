Экстренное заседание Совбеза ООН по инициативе Украины прошло в Нью-Йорке. Поводом стало решение Москвы предоставлять жителям ДНР и ЛНР российское гражданство в упрощенном порядке. Киев увидел в этом некую ползущую аннексию Донбасса.

Экстренное заседание Совбеза ООН по инициативе Украины прошло в Нью-Йорке. Поводом стало решение Москвы предоставлять жителям ДНР и ЛНР российское гражданство в упрощенном порядке. Киев увидел в этом "некую ползущую аннексию Донбасса". В свою очередь, российский постпред Василий Небензя заверил, что угрозы международной безопасности этот шаг не представляет.Постпред Германии, к которому обратились из Киева с просьбой созвать это заседание, за месяц своего председательства развил в Совбезе небывалую активность. Время отмеряет по песочным часам. Заставляет раздвигать закрытые со времени попытки покушения на Че Гевару шторы. Но вот раскрыть глаза на происходящее на юго-востоке Украины Запад не может уже пять лет. В сугубо гуманитарном решении России дать гражданство тем, кто живет в ДНР и ЛНР там углядели угрозу международному миру и безопасности."Это решение России подрывает принципы, на которых основываются Минские договоренности. Донбасс – это неотъемлемая часть Украины. И украинское правительство должно вернуть себе контроль над этими территориями", — заявил постпред США в ООН.С ног на голову смысл Минских договоренностей ставят не только на Западе. После второго тура украинских выборов Владимир Зеленский заявил, что никакого особого статуса при нем Донбассу не видать. Как и амнистии. И пусть решение о выдаче российских паспортов начали готовить не вчера, но именно озвученный отказ от ключевых пунктов Минска, а еще то, что жителям Донбасса даже не дали проголосовать, стало серьезной причиной для принятия указа о гражданстве. Чтобы объяснить его суть, Василию Небенезе пришлось начать с ликбеза."Послушав наших коллег, можно составить ложное впечатление о том, что Россия насильно заставляет менять гражданство. И при этом, конечно же, "нарушает" в кавычках Минские договоренности. Какой пункт Минских договоренностей мы нарушаем? Вы читали? Каких только абсурдных обвинений мы сегодня не услышали! Президент России подписал указ, в соответствии с которым жителям ЛНР и ДНР предоставляется возможность получения гражданства России в упрощенном порядке. Для этого им не требуется отказываться, вы слышите меня (?), не требуется отказываться от украинского гражданства!" – подчеркнул российский представитель в Организации Объединенных Наций Василий Небензя.На прямой связи с Нью-Йорком по видеотрансляции находились спецпредставитель ОБСЕ и глава Специальной мониторинговой миссии этой организации.Оба они в курсе, что за пять лет конфликта на юго-востоке Украины с просьбой предоставить им паспорта к российским властям обратились более 334 тысяч граждан Украины. Не от хорошей жизни."Жители Донецка и Луганска все эти 5 лет выживали вопреки тому, что вы делали. Их лишили источников дохода, возможности получать, как другим украинским гражданам, пенсии и пособия. Если бы не Россия, не бросившая попавших в беду не чужих нам людей на произвол судьбы, несмотря на все угрозы и санкции Запада, эти люди бы не выжили. При этом они все это время питали надежду на то, что киевская власть все-таки выполнит Минские договоренности и на их землю придет долгожданный мир. Но за 5 лет ничего не изменилось! И делать вид, что это не так, мы больше не можем", — продолжил Василий Небензя.И ждать иного отношения от Киева жителям Донбасса рано. Постпред Украины предсказуемо попросил у Запада новых санкций для России, потребовав при этом от Москвы не признавать даже номерные знаки, которые выдают автомобилистам в непризнанных ДНР и ЛНР А вот постпред Германии экстравагантным решил быть до конца."Должен сказать, что меня всегда восхищает российская дипломатия. Видимо, в МГИМО у вас есть учебники с определенными моделями, которые вы используете, — предположил он. — Во внешнеполитической службе Германии, когда у стран были сложные отношения, и к власти приходит новый человек, ему шлют риторические цветы. Но это не записано в учебниках МГИМО! В них говорится, что когда к власти в другой стране приходит новый неопытный лидер, то надо попытаться его запугать или спровоцировать"."Вспоминаю свои годы учебы в МГИМО. Действительно, все так и было, там так и написано. Я потом вам еще расскажу, что там есть", — пошутил в ответ российский дипломат.Для букетов же (даже риторических), по словам нашего представителя, время не настало.Своему коллеге из Германии Василий Небензя дал понять, что поздравлять Зеленского еще не с чем. Судить о его работе следует по делам. В том числе и по изменению положения дел в Донбассе.