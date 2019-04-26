Экс-солистка ВИА Гры ответила на поздравления с появлением нового члена семьи. Альбина Джанабаева поделилась в Instagram милыми фото.

Экс-солистка "ВИА Гры ответила на поздравления с появлением нового членасемьи. Альбина Джанабаева поделилась в Instagram милыми фото.Певица представилапоклонникам домашнего питомца – маленького белого песика. "Знакомьтесь, это нашАрни!" – написала в микроблоге артистка. Полное имя собаки – Армани, но домаего предпочитают звать "попроще".Одна из поклонниц поздравила Альбину Джанабаевус появлением третьего ребенка, отметив, что животные – как дети, "полноценныечлены семьи". Знаменитость поблагодарила подписчицу.Также фолловерыпожелали узнать, как к новому "другу" отнесся еще один питомец Альбины Джанабаевой– йоркширский терьер Луиджи. Выяснилось, что он, к сожалению, недавно умер. Исполнительницасначала не хотела заводить нового друга, но не удержалась, увидев Арни.Напомним, АльбинаДжанабаева и ее супруг, продюсер ВалерийМеладзе, воспитывают двоих сыновей. Это 14-летний Костя и 4-летнийЛука. К слову, мальчики тоже сразу полюбили нового пса.Как писали"Дни.ру", много времени уделяет семье, но все же находит время натворчество. Она вернулась к гастрольной деятельности, постоянно записываетновые песни.Ранеепризналась, что очень счастлива. "С появлением детей все меняется,и жизнь никогда не будет прежней. Нужно все время находить баланс между семьейи карьерой", – говорила исполнительница.