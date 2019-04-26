Экс-солистка ВИА Гры ответила на поздравления с появлением нового члена
семьи. Альбина Джанабаева поделилась в Instagram милыми фото.
Экс-солистка "ВИА Гры ответила на поздравления с появлением нового члена
семьи. Альбина Джанабаева поделилась в Instagram милыми фото.
Певица представила
поклонникам домашнего питомца – маленького белого песика. "Знакомьтесь, это наш
Арни!" – написала в микроблоге артистка. Полное имя собаки – Армани, но дома
его предпочитают звать "попроще".
Одна из поклонниц поздравила Альбину Джанабаеву
с появлением третьего ребенка, отметив, что животные – как дети, "полноценные
члены семьи". Знаменитость поблагодарила подписчицу.
Также фолловеры
пожелали узнать, как к новому "другу" отнесся еще один питомец Альбины Джанабаевой
– йоркширский терьер Луиджи. Выяснилось, что он, к сожалению, недавно умер. Исполнительница
сначала не хотела заводить нового друга, но не удержалась, увидев Арни.
Напомним, Альбина
Джанабаева и ее супруг, продюсер Валерий
Меладзе, воспитывают двоих сыновей. Это 14-летний Костя и 4-летний
Лука. К слову, мальчики тоже сразу полюбили нового пса.
Как писали
"Дни.ру", много времени уделяет семье, но все же находит время на
творчество. Она вернулась к гастрольной деятельности, постоянно записывает
новые песни.
Ранее
призналась, что очень счастлива. "С появлением детей все меняется,
и жизнь никогда не будет прежней. Нужно все время находить баланс между семьей
и карьерой", – говорила исполнительница.