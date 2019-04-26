Разыгрывающий баскетбольной сборной Сербии Милош Теодосич может вернуться в московский ЦСКА, за который он выступал с 2011 по 2017 год. На сей раз соглашение с 32-летним баскетболистом будет рассчитано на один сезон-2019-2020 с возможностью пролонгации еще на год.

Разыгрывающий баскетбольной сборной Сербии Милош Теодосич может вернуться в московский ЦСКА, за который он выступал с 2011 по 2017 год. На сей раз соглашение с 32-летним баскетболистом будет рассчитано на один сезон-2019-2020 с возможностью пролонгации еще на год.О том, что Теодосич на правах свободного агента договорился о новом контракте с армейцами Москвы, сообщает испанское издание Encestando. Стоит напомнить, что после довольно успешной карьеры в лучшем клубе России серб отправился в заокеанскую НБА, где два неполных сезона за "Лос-Анджелес Клипперз".