Американский боксер супертяжелой весовой категории Шеннон Бриггс сообщил журналистам, что ему был предложен бой с экс-чемпионом мира по четырем версиям Владимиром Кличко. Правда, при этом темнокожий спортсмен не назвал имени таинственного организатора его боя.

Американский боксер супертяжелой весовой категории Шеннон Бриггс сообщил журналистам, что ему был предложен бой с экс-чемпионом мира по четырем версиям Владимиром Кличко. Правда, при этом темнокожий спортсмен не назвал имени таинственного организатора его боя."Мой мобильник разбудил меня в три часа ночи и чей-то голос предложил провести бой с Кличко-младшим, — цитирует Бриггса канал IFL TV. – Конечно, я ответил – "Lets go, champ!", — потому что считаю, что если Владимир вернется, то это будет гром, молний и землетрясение!"Слухи о возвращении Кличко в ринг ходят с начала нынешнего года, а первой новостью было сообщение о том, что компания DAZN предложила экс-чемпиону контракт на три боя по цене 80 млн евро. Сам боксер эти предложения не комментировал, а его старший брат Виталий сказал, что если сумма вырастет до 100 млн евро, то семья подумает над возвращением Владимира.