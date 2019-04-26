Шесть подростков 12-13 лет госпитализированы из красноярского кадетского корпуса в поселке Кедровый в детскую горбольницу. У них расстройство желудка и признаки инфекции. У кадетов взяты анализы.

Шесть подростков 12-13 лет госпитализированы из красноярского кадетского корпуса в поселке Кедровый в детскую горбольницу. У них расстройство желудка и признаки инфекции. У кадетов взяты анализы.Всего за медицинской помощью обратились 17 воспитанников кадетского корпуса, отмечает "Интерфакс". Только шестеро были оставлены в больнице, остальные были отправлены под домашнее наблюдение.В Минздраве красноярского края подозревают, что кадеты отравились чем-то, принесенным из дома. В прикроватных тумбочках у кадетов были обнаружены фантики от конфет и бульонные кубики-концентраты.Идет проверка нашего пищеблока. У всех сотрудников и воспитанников корпуса взяты анализы, в кадетском училище объявлен карантин, пояснил директор учебно-воспитательного учреждения Василий Кравченко.