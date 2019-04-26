До старта одного из самых престижных турниров Большого шлема – лондонского Уимблдона, - остается два месяца, но в столице Англии неожиданно под запрет попал символ состязаний – знаменитая клубника со сливками. В метро перелицовывают постеры Уимблдона в рамках запрета на рекламу вредной еды.

До старта одного из самых престижных теннисных турниров "Большого шлема" – лондонского Уимблдона, — остается два месяца, но в столице Англии неожиданно под запрет попал традиционный символ этих состязаний – знаменитая клубника со сливками. В лондонском метро снимают и перелицовывают постеры Уимблдона в рамках запрета на рекламу вредной еды.В нынешнем феврале мэр города Садик Аман Хан принял решение значительно сократить объемы наружной рекламы в Лондоне, которая пропагандирует "вредную еду". Делается это в рамках борьбы с детским ожирением, напоминает Daily Mail. Кроме клубники и сливок запрет касается хлопьев и йогуртов, пиццы и другой выпечки, сосисок и хлеба.На официальном постере Уимблдона было изображено фирменное блюдо турнира – клубника со сливками. И под запрет попали именно калорийные сливки. Часть постеров была снята, а на некоторых изображение сливок было... заретушировано. Сообщается, что на эту операцию было потрачено 16 155 фунтов стерлингов.