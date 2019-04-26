Певица растрогала поклонников трогательным фото дочери Мии. Ко дню рождения малышки Полина Гагарина
поделилась ее снимком в Instagram.
Певица растрогала поклонников трогательным фото дочери Мии. Ко дню рождения малышки Полина Гагарина
поделилась ее снимком в Instagram.
26 апреля наследнице исполнительницы
исполнилось два года. Фото именинницы Полина Гагарина показала в соцсети. В кадре девочка стоит спиной к
камере среди тропических деревьев. На Мие белый купальник в черный горошек.
Волосы у малышки мокрые – судя по всему, малышка побывала с родителями
на пляже. В руках она держит игрушечную черепаху.
"Два года. С днем рождения, моя доченька", – подписала фотографию Полина
Гагарина. Трогательный кадр с девочкой умилил пользователей соцсети. Фолловеры буквально
засыпали артистку поздравлениями и ласковыми прозвищами для маленькой доченьки.
Примечательно, что
девочка вызвала у подписчиков ассоциации с выпечкой. "Какая сладкая ватрушка)))
поздравляю!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены –
прим. ред.)", "С Днем Рождения сладкую болтушку", "Такая помпушка", "Сладкий
пирожочек", "Вкусняшка", "Такой пончик!", "С днем рождения маленького
цветочка. Пусть растет здоровой, счастливой и радует родителей", -
высказались поклонники Полины Гагариной.
Ранее в Китае завершился песенный конкурс, по
результатам которого заняла пятое место. По этому поводу она
получила множество негативных комментариев. На защиту артистки встал муж,
фотограф Дмитрий Исхаков. Он отметил талант и трудолюбие ,
а также невнимание журналистов к международному шоу.