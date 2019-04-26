Певица растрогала поклонников трогательным фото дочери Мии. Ко дню рождения малышки Полина Гагарина поделилась ее снимком в Instagram.

Певица растрогала поклонников трогательным фото дочери Мии. Ко дню рождения малышки Полина Гагаринаподелилась ее снимком в Instagram.26 апреля наследнице исполнительницыисполнилось два года. Фото именинницы Полина Гагарина показала в соцсети. В кадре девочка стоит спиной ккамере среди тропических деревьев. На Мие белый купальник в черный горошек.Волосы у малышки мокрые – судя по всему, малышка побывала с родителямина пляже. В руках она держит игрушечную черепаху."Два года. С днем рождения, моя доченька", – подписала фотографию ПолинаГагарина. Трогательный кадр с девочкой умилил пользователей соцсети. Фолловеры буквальнозасыпали артистку поздравлениями и ласковыми прозвищами для маленькой доченьки.Примечательно, чтодевочка вызвала у подписчиков ассоциации с выпечкой. "Какая сладкая ватрушка)))поздравляю!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены –прим. ред.)", "С Днем Рождения сладкую болтушку", "Такая помпушка", "Сладкийпирожочек", "Вкусняшка", "Такой пончик!", "С днем рождения маленькогоцветочка. Пусть растет здоровой, счастливой и радует родителей", -высказались поклонники Полины Гагариной.Ранее в Китае завершился песенный конкурс, порезультатам которого заняла пятое место. По этому поводу онаполучила множество негативных комментариев. На защиту артистки встал муж,фотограф Дмитрий Исхаков. Он отметил талант и трудолюбие ,а также невнимание журналистов к международному шоу.