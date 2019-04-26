По сообщению Центрального телеграфного агентства Кореи, Ким Чен Ын пригласил Владимира Путина посетить КНДР. Российский президент с готовностью согласился.

По сообщению Центрального телеграфного агентства Кореи, Ким Чен Ын пригласил Владимира Путина посетить КНДР. Российский президент "с готовностью согласился", передает РИА Новости. Путин приглашен "в любое удобное для него время".25 апреля на острове Русский состоялся первый в истории саммит Владимира Путина с руководителем КНДР Ким Чен Ыном. Переговоры длились четыре часа. Стороны обсудили ряд важнейших вопросов, в том числе ядерную программу Северной Кореи, отношения с США, сотрудничество Москвы и Пхеньяна.Кроме того, страны договорились поднять на новый уровень торгово-экономические отношения и укреплять стратегическое сотрудничество для сохранения мира и безопасности в регионе. Ким Чен Ын опасается, что из-за позиции США на саммите в Ханое ситуация на Корейском полуострове вернется к исходной точке.