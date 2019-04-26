Встречу Владимира Путина и Ким Чен Ына горячо обсуждают на первых полосах мировых изданий. Что же пишут аналитики?

Встречу Владимира Путина и Ким Чен Ына горячо обсуждают на первых полосах мировых изданий. Что же пишут аналитики?Немецкий Der Spiegel особо подчеркивает: партнерство Москвы и Пхеньяна – традиционное, с полувековой историей. В КНДР привыкли надеяться на Россию в самые тяжелые моменты. Так было после Корейской войны, когда в период с 1950 по 1953 год СССР значительно помог КНДР в восстановлении страны. Для Ким Чен Ына, как утверждает Der Spiegel, важна и экономическая поддержка, чтобы сократить зависимость от Пекина."Северная Корея по сей день верит в Россию. Когда становится трудно, Москва помогает. Так думают в Пхеньяне. Этому есть исторические причины. После Корейской войны в период с 1950 по 1953 год Москва значительно помогла в восстановлении Северной Кореи".Китайское издание Opinion пишет, что Владимир Путин и Ким Чен Ын стремятся создать дипломатический механизм, чтобы сохранить мир в регионе. Однако, как подчеркивают в издании, для решения корейской ядерной проблемы потребуются усилия всего мирового сообщества."Встреча лидеров России и Северной Кореи говорит о том, что стороны сходятся во мнении о необходимости укреплять двусторонние отношения, активно создавать диалоговый механизм и поддерживать мир в регионе. Однако из-за меняющейся ситуации на полуострове и других факторов, сдерживающих развитие двусторонних отношений между странами, для решения корейской ядерной проблемы совместные усилия должно приложить все мировое сообщество".Xinhua считает, что Северная Корея стремится стать экономическим мостом между Россией и Азией. Для этого наращивает сотрудничество с Москвой во всех взаимовыгодных областях. Причем Пхеньяну это важно не только с точки зрения развития собственной экономики, а для повышения авторитета в регионе."Северная Корея может стать одним из мостов экономического сотрудничества между Россией и Азией. Учитывая изменение ситуации в Северо-Восточной Азии, КНДР постепенно наращивала сотрудничество с Россией в политической, военной, экономической и других областях. Дальнейшее углубление отношений между Северной Кореей и Россией может помочь Пхеньяну в развитии экономики, к тому же повысит авторитет страны в регионе".Французская Le Figaro и вовсе утверждает: встреча с Владимиром Путиным для Ким Чен Ына – попытка вернуться на дипломатическую арену, заявить о себе, как о международном лидере. Отмечает газета и конструктивность переговоров в Москве, особенно на фоне недавнего провала саммита Ким Чен Ына с Дональдом Трампом в Ханое."Легендарный зеленый бронепоезд Ким Чен Ына пересек российский Дальний Восток ради встречи с Владимиром Путиным, два месяца спустя после его неудачного саммита с Дональдом Трампом в Ханое. Проведя свой первый саммит с российским президентом во Владивостоке в этот четверг, северокорейский лидер, вернувшийся с пустыми руками из Вьетнама, планирует снова вернуться на дипломатическую арену".Американское издание The Hill вспоминает новогоднее выступление лидера КНДР, где он заявил о "новом пути" для достижения стратегических целей. Это путь к миру и стабильности на Корейском полуострове с помощью дипломатии и переговоров. Что особенно важно на фоне постоянных демаршей со стороны Соединенных Штатов. И встреча с Владимиром Путиным может быть первым шагом на этом новом пути."Если верить новогоднему выступлению Ким Чен Ына, северокорейский лидер пошел "новым путем" для достижения своих стратегических целей. Это путь к миру и стабильности на Корейском полуострове с помощью дипломатии и переговоров на тот случай, если Соединенные Штаты будут упорствовать в применении санкций и давления и не сдержат обещания, данные во время саммита Трампа и Кима в Сингапуре. Встречу с российским президентом Владимиром Путиным можно истолковать, как первый шаг на этом "новом пути".Для Ким Чен Ына важна и экономическая поддержка. Пхеньян хочет сократить свою экономическую зависимость от Китая. В 2020 году власти КНДР якобы собираются увеличить товарооборот с Россией до миллиарда долларов.