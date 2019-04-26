Анна Снаткина пришла на церемонию закрытия ММКФ в чрезвычайно эффектном наряде. Его изюминкой стало умопомрачительно глубокое декольте.

Анна Снаткина пришла на церемонию закрытия ММКФ в чрезвычайно эффектном наряде. Его изюминкой стало умопомрачительно глубокое декольте.В кинотеатре "Россия" прошла церемония закрытия 41-го Московского международного кинофестиваля. Традиционно гала-вечер начался с приветствия гостей на красной ковровой дорожке. Эффектные наряды продемонстрировали Мария Кожевникова, Ирина Безрукова, Марина Александрова, Елена Захарова и многие другие.Особое внимание СМИ привлекла Анна Снаткина. Обычно скромная актриса предпочитает выходить в свет в сдержанных нарядах приглушенных оттенков. Но на сей раз артистка предстала перед репортерами в блестящем черном костюме-смокинге, изюминкой которого стало очень глубокое декольте, обнажающее грудь. завершали образ гладко убранные волосы и яркие ювелирные украшения.Судя по комментариям в Сети, роковой образ Анны Снаткиной многим пришелся по вкусу. Пользователи рассыпались в комплиментах популярной актрисе. По их мнению, такой провокационный стиль очень подходит эффектной брюнетке. Поклонники посоветовали Анне почаще выбирать для выходов провокационные наряды, а кто-то выразил надежду видеть актрису в подобном виде и в повседневной жизни.На днях наконец показала общественности свою дочь Веронику, рожденную ей в браке с шоуменом Виктором Васильевым. Актриса вывела наследницу на подиум в рамках показа дизайнера Валентина Юдашкина. Ранее артистка объяснила, почему предпочитала не афишировать наследницу.призналась, что рождение ребенка далось ей не просто. "Нам с Вероникой пришлось помучиться. Именно поэтому я не хочу никому ее показывать, хочу, чтобы она оставалась только нашей", – рассказала актриса.