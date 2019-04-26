Гостями площадки стали воспитанники центров содействия семейному воспитанию, а также учащиеся и студенты образовательных учреждений г. Москвы...

В рамках 1 этапа межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции на Московской молодежной антинаркотической площадке проведены мероприятия антинаркотической направленности.Гостями площадки стали воспитанники центров содействия семейному воспитанию Департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы, а также учащиеся и студенты образовательных учреждений Департаментов образования и здравоохранения г. Москвы.Мероприятия начались с показа ознакомительных фильмов Телестудии «Петровка, 38» о работе органов наркоконтроля по выявлению и пресечению противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, а также о воздействии наркотиков на организм человека.После просмотра видеоматериалов посетителям представлена экспозиция площадки, посвященная медицинским, социальным и правовым последствиям участия в незаконном обороте наркотиков.Затем сотрудниками УНК ГУ МВД России по г. Москве проведены информационно-разъяснительные беседы, в ходе которых даны ответы на наиболее острые вопросы: о причинах возникновения наркотической зависимости, о внешних и поведенческих признаках наркозависимого лица, об ответственности за наркопреступления.Далее, на мероприятии при взаимодействии с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Красносельского района г. Москвы сотрудники линейного отдела МВД России на станции Москва-Ленинградская довели до учащихся школы № 1284 информацию о правилах безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.Гости поблагодарили сотрудников полиции за проведенную работу, обсудив вопросы дальнейшего сотрудничества по линии профилактики с использованием ресурсов площадки.УНК ГУ МВД России по г. Москве