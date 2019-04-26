В рамках комплексной оперативно-профилактической операции, проходящей на территории округа, для учащихся старших классов в Зеленоградской школе проведено профилактическое мероприятие.

В актовом зале ГБОУ города Москвы «Школа № 852» состоялось профилактическое мероприятие для старшеклассников, в котором приняли участие инспектор отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково – Ольга Кузнецова, помощник прокурора Зеленоградского административного округа – Гульназ Булдина, инспектор отделения комплексной и антитеррористической защиты объектов межрайонного отдела вневедомственной охраны по Зеленоградскому АО – Рафис Замалтдинов, инспектор филиала № 26 УИИ УФСИН России – Анна Вершинина, председатель Совета ОПОП района Силино – Наталья Губаренко, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав района Силино – Елена Малинина.В формате лекции школьникам рассказали об ответственности за совершение правонарушений и преступлений экстремистского характера, а также о противодействии экстремизму и терроризму в молодёжной среде.Сотрудник полиции Ольга Кузнецова ознакомила подростков с административной и уголовной ответственностью, предусмотренной законодательством за совершение правонарушений и преступлений в данной сфере.В завершение лекционного мероприятия гости вместе с учащимися старших классов рассмотрели все интересующие их вопросы. Важно, чтобы у молодого поколения было ясное понимание этого сложного социального явления и готовность к противостоянию экстремизму.Пресс-группа УВД по ЗелАО(499)731-94-31